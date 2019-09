Heute Rekord bei Klima-Streik

Zum Finale der „Earth Strike“-Demonstration von Greta Thunbergs „Fridays For Future“ werden im ganzen Land Tausende Menschen auf die Straße gehen. Sie fordern mehr Maßnahmen für den Klimaschutz. „Wir gehen von Zehntausenden Teilnehmern aus“, so Organisator Johannes Stangl.

In Wien ging es schon gestern los – die Grünen blockierten den Ölhafen in der Lobau. Heute Freitag ist ein Sternmarsch von den drei großen Bahnhöfen (Haupt- und Westbahnhof und Praterstern) zum Karlsplatz und dann zum Heldenplatz geplant. Auch in allen Landeshauptstädten wird – bis auf St. Pölten – demonstriert, die Niederösterreicher fahren nach Wien.

© Getty Images

Schulveranstaltung

In Wien, dem Burgenland und in Vorarlberg sind die Demos zu Schulveranstaltungen erklärt worden. Damit können Schüler im Rahmen des Unterrichts teilnehmen – sie müssen aber von Lehrern beaufsichtigt werden. In den anderen Bundesländern entscheiden die Schulen autonom über die Teilnahme.

© APA/GEORG HOCHMUTH

20.000 waren es im März

Beim ersten großen Klimastreik am 15. März gingen in Österreich mehr als 20.000 Schüler und Studenten auf die Straße – diese Zahl wollen die Veranstalter heute auf jeden Fall toppen.