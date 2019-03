Jetzt startet das Digitale Amt

Es ist eines der wichtigsten Regierungsvorhaben überhaupt: Mit dem Digitalen Amt will Ministerin Margarete Schramböck (ÖVP) Österreich in eine Reihe mit digitalen Vorreiterländern wie Estland bringen – das Vorhaben soll auch am Mittwoch Hauptthema im Ministerrat werden.

Der erste Schritt zum Digitalen Amt ist die oesterreich.gv.at-App. Darin soll u. a. die bisherige Website help.gv.at integriert werden.

Ummelden und Babypoint

Zunächst wird die digitale An- und Ummeldung per Handysignatur (und durch Wegfall der Unterschrift des Unterkunftsgebers) ak­tiviert. Gleichzeitig bringt Schramböck den „digitalen Baby­point“: Geburtsurkunde, Staatsbürgerschaft und Familienbeihilfe gibt es dann für alle verheirateten Eltern mit österreichischer Staatsbürgerschaft online. Auch ein Reisepass-Tool zur automatischen Benachrichtigung bei Ablauf der Gültigkeit wird freigeschaltet.

Der weitere Fahrplan

Ab Juli kommt die Verlustmeldung von Dokumenten dazu und ab Dezember der digitale Führerschein.