Kanzler Kurz: Eine Milliarde Euro für Österreichs Gemeinden

Die Bundesregierung hat am Montag ihr Investitionspaket für Gemeinden und Städte präsentiert. Bestehende und zukünftige Projekte sollen mit einer Milliarde Euro gefördert werden. Investiert werden kann etwa in Einrichtungen wie Schulen, Kindergärten und Seniorenheime, aber auch in Maßnahmen zu Energieeinsparung sowie in den Ausbau von Breitband-Internet. Der Einreichungszeitraum für Projekte läuft bis zum 31. Dezember 2021, kündigte die Regierung heute an.