Keine Einigung um Metaller-KV: Gewerkschaft berät über Maßnahmen

Die vierte Runde der Metaller-KV-Verhandlungen ist am Mittwochabend ohne Ergebnis abgebrochen worden. Die Gewerkschaft berät nun über weitere Maßnahmen. Anfang nächster Woche sind Betriebsrätekonferenzen geplant. Die Arbeitnehmervertreter bezeichneten das Angebot der Arbeitgeber als viel zu niedrig.

Die Verhandler wollen noch in der nächsten halben Stunde in der Bundeswirtschaftskammer in Wien kurz vor die Presse treten.