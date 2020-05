FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl im Interview: "Wir lassen uns das nicht gefallen. Dieses Budget ist fahrlässig".

FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl kündigt im Interview auf oe24.TV (Ausstrahlung heute um 21 Uhr bei FELLNER! LIVE) an, dass die FPÖ am Donnerstag im Nationalrat einen Misstrauensantrag gegen Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) einbringen wird.

Kickl auf oe24.TV: "Es ist skandalös, wie sich der Finanzminister aufführt. Etwas was nur noch für den Altpapier-Container geeignet ist, dem Parlament als Budget zur Abstimmung vorzulegen, das hat es in dieser Form noch nie gegeneben. Das lassen wir uns nicht gefallen. Deshalb werden wir morgen einen Misstrauensantrag gegen ihn einbringen."



Kickl weiter: "Wenn er es nicht kann, dann muss es ein anderer machen. Das Budget schaut so aus, als ob es die Corona-Krise nie gegeben hätte. Fahrlässiger geht es nicht mehr!"