Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat sich in seiner vermutlichen Abschiedsrede als Regierungschef nach außen hin gelassen gegeben. Er verstehe die Rachegelüste anderer Parteien, auch den Wunsch sich in eine bessere Position für die Wahl zu bringen. Dass aber der Misstrauensantrag als Reaktion auf die EU-Wahl nun auf das ganze Kabinett ausgedehnt werde, "kann niemand in dem Land nachvollziehen".

Kurz versicherte, dass die ÖVP auch im Fall seiner Abwahl einen Beitrag für Stabilität im Land leisten werde: "Wir werden der nächsten Regierung sicher keine Steine in den Weg legen sondern sie best möglich unterstützen."

Ansonsten wiederholte Kurz seine seit Tagen bekannten Positionen, wonach er auf Wunsch des Bundespräsidenten eine stabile Übergangsregierung erstellt habe, gegen deren Mitglieder er bis heute auch kein Wort der Kritik gehört habe.

Diverse Angebote an Opposition