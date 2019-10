Mandats-Streit: Philippa Strache vertagt Entscheidung

Wie die Tageszeitung ÖSTERREICH in ihrer Mittwochsausgabe berichtet, wird Philippa Strache ihre Entscheidung, ob sie das Mandat im Nationalrat annimmt, doch nicht morgen verkünden. Diesen Termin hatte Strache ursprünglich in einer Aussendung vergangene Woche genannt.

Straches Anwalt Ben Irle gibt im Interview mit oe24.TV (Ausstrahlung am Mittwochabend um 21 Uhr bei FELLNER! LIVE) und der Tageszeitung ÖSTERREICH bekannt, dass es nun nicht bei diesem Termin bleiben wird: "Nein, dabei bleibt es nicht. Wir waren in der vergangenen Woche davon ausgegangen, dass wir bis morgen diese Entscheidung zu treffen haben. Mittlerweile wissen wir, dass sie erst mit Ausstellung des Wahlscheines am 23. Oktober zur konstituierenden Nationalratssitzung Abgeordnete würde. Wir haben also daher noch eine Woche Zeit, diese Entscheidung zu treffen und wollen uns diese Zeit auch ausbedingen. Die aktuellen Ereignisse sind einer der Gründe dafür. Es gibt hier viele Dinge, die zu berücksichtigen sind. Daher hat Frau Strache diese Entscheidung getroffen, die zur Verfügung stehende Zeit bis kommende Woche noch voll zu nutzen, um eben auch die richtige Entscheidung zu treffen."

Straches Anwalt nimmt im Interview mit oe24.TV und ÖSTERREICH auch zu aktuellen Entwicklungen in der Causa um Straches Facebook-Seite Stellung: "Die außergerichtliche Inanspruchnahme mit einem anwaltlichen Schreiben ist am vergangenen Freitag, 11. Oktober, erfolgt. Wir haben in diesem Schreiben die FPÖ aufgefordert, die Zugangsdaten für die Facebook-Präsenz herauszugeben. Wir haben eine Frist bis Freitag diese Woche, 19. Oktober, gesetzt. Bis dahin hat die Partei Zeit, sich zu äußern und die Zugangsdaten herauszugeben. Ich bin optimistisch, dass sie das auch tun wird."