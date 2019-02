Marcus Franz: 'Wiener Väter tarnen Töchter mit Kopftuch'

Wien. Der ehemalige Nationalratsabgeordnete und Mediziner Marcus Franz erklärte im oe24.TV-Interview, dass er Wiener Väter in "Problemzonen" kennen würde, die ihren Töchtern ein Kopftuch mitgeben, damit diese nicht als Österreicherinnen erkannt und so vor Belästigungen geschützt werden. Franz schilderte dabei Erfahrungen, die er mit "Bekannten" im 15. Wiener Gemeindebezirk gemacht habe.

"Es passieren permanente Mikro-Aggressionen", so Franz. "Die Mädchen werden angemacht. Die werden anders angemacht als wir es hier gewohnt sind mit unguter Aggressionshaltung. Und die Mädchen, die jungen Frauen, und auch die älteren Frauen, fürchten sich ganz einfach. Das kann man beobachten in der Bevölkerung, das nimmt man auch, wenn man in einem sozialen Beruf tätig ist - so wie ich - wahr. Und man muss da ganz klar unterscheiden zwischen denen, die neu dazu gekommen sind und zwischen denen, die schon lange bei uns sind."