SPÖ: Ludwig sondiert mit Kurz

Am heutigen Donnerstag beginnen die Sondierungsgespräche – nicht mehr unter vier Parteichef-Augen, sondern in Teams. Bevor sich Sebastian Kurz und seine ÖVP-Verhandler am Freitag mit den Grünen und den Neos zusammensetzen, ist heute die SPÖ an der Reihe. Wie am Mittwoch bekannt wurde, holte Pamela Rendi-Wagner für die Sondierungsgespräche quasi in letzter Sekunde noch Wiens SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig in ihr Team.

Teams

Aus der Partei heißt es dazu, dass „das Format von ursprünglich 1 plus 4 (Verhandlern, Anm.) auf 1 plus 5 auf jeder Seite erweitert wurde“ und Rendi ihr Team deshalb komplettiert habe. Die Sechserteams von ÖVP und Grünen waren hingegen schon vorher bekannt.

Ebenfalls mit auf der roten Seite des Tisches sitzen Nationalratspräsidentin Doris Bures, Vizeklubchef Jörg Leichtfried, Gewerkschafter Rainer Wimmer und der Kärntner Landeschef Peter Kaiser. Rendi-Wagner lässt die Türkisen jedenfalls vorab wissen, dass sie „Inhalte auf den Tisch“ legen werde und Befindlichkeiten außen vor lassen wolle.