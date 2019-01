So nahm er am Mittwoch an der Ministerratssitzung teil – und das, obwohl er angekündigt hatte, sein Jänner-Gehalt zu spenden.

Von der Öffentlichkeit eher unbeachtet blieb bisher allerdings, dass der FPÖ-Chef schon tags zuvor samt Ehefrau Philippa und Söhnchen Hendrik in seinem Vizekanzlerbüro im Palais Dietrichstein auftauchte. Am Rande einer internen Besprechung stellten die Straches den anwesenden Kabinettschefs der FPÖ-Ministerien den kleinen Hendrik vor. Straches Sohn konnte also schon einmal Politikluft schnuppern. Zeugen berichten, dass Strache danach ausgesprochen versiert den Kinderwagen im Auto verstaute …