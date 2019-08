Strache und Gudenus zu Ibiza-Affäre einvernommen

Wien. Sowohl Heinz-Christian Strache als auch Johann Gudenus wurden mittlerweile zur Ibiza-Affäre einvernommen. Die Einvernahme soll bereits im Juni stattgefunden haben. Die beiden Ex-FPÖ-Politiker wurden getrennt voneinander sowohl vom Bundeskriminalamt als auch von der Wiener Staatsanwaltschaft jeweils vier Stunden lang über Details zur Affäre befragt.

Strache bestätigte gegenüber oe24 die Einvernahme: "Ja, das ist korrekt."

Turbulent ist am Donnerstag in Berlin eine Gerichtsverhandlung im Zusammenhang mit dem Ibiza-Video verlaufen. Der Detektiv Julian H., der als Begleiter der vermeintlichen russischen Oligarchin eine Schlüsselrolle gespielt haben soll, hat die deutsche Wochenzeitung "Die Zeit" verklagt. Nach 80 Minuten wurde das Verfahren beendet. Ursprünglich angekündigt wurde, dass noch Donnerstagnachmittag über ein Urteil beraten wird. Ein Urteil wird voraussichtlich jedoch erst am Freitag veröffentlicht werden.

Der Detektiv bestreitet Details, die "Die Zeit" über ihn berichtet hatte, und wollte nun in dem Prozess eine einstweilige Verfügung erwirken. In dem Bericht wurde H. als FBI-Agent bezeichnet. Außerdem wurde ihm unterstellt, wegen Suchtgiftdelikten mit der Justiz in Berührung gekommen zu sein. Der Detektiv wies diese Anschuldigungen zurück, die Wochenzeitung beharrte jedoch darauf.