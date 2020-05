Türkischer Botschafter kritisiert unser Weihnachtsfest

Wenig diplomatisch verhielt sich der türkische Botschafter bei einer Feier zum Abschluss des Fastenmonats Ramadan in Wien: Ozan Ceyhun meinte, unser christliches Weihnachtsfest sei "egoistisch".

"Die gehen in egoistischer Manier vor und ziehen sich in ihre eigenen vier Wände zurück, verteilen keine Geschenke, wie wir es machen", griff der türkische Botschafter in Wien, Ozan Ceyhun, jetzt das Gastgeberland an. Ort dieser Rede war ein "Institut" in Wien-Ottakring, unter den Gästen, die applaudierten, dürften zahlreiche Anhänger der Erdogan-Partei AKP gewesen sein, wurde oe24 berichtet.

Laut Zeugenaussagen hätte auch der türkische AKP-Abgeordnete Zafer Sirakya auf dieser Feier zum Ende des Fastenmonats Ramadan gesprochen. Er soll die Muslimbruderschaft gepriesen ahben: "Die größte Munition, das Militärarsenal, sind die muslimischen Brüder, die in Brüderlichkeit verbunden sind."

Wiens Vizebürgermeister Dominik Nepp (FPÖ) hat bereits auf die Attacken reagiert: "Wer unser Weihnachtsfest beleidigt oder verunglimpft, ist in Österreich nicht willkommen." Außenminister Alexander Schallenberg soll den türkischen Botschafter ins Außenamt zitieren. Nepp: "Österreich ist ein christliches Land, keine Provinz des osmanischen Reichs."