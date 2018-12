Wirbel um Juncker-Auftritt: Vilimsky legt nach

Mit einem feierlichen Abendessen hat am Montagabend das hochkarätig besetzte EU-Afrika-Forum in Wien begonnen. Nacheinander trafen zahlreiche europäische und afrikanische Staats-und Regierungschefs am Abend in der Spanischen Hofreitschule in der Wiener Innenstadt ein.

Von zwei Mitarbeitern gestützt

Für Wirbel sorgte dabei EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. Der Politiker musste beim Gala-Dinner erneut von zwei Mitarbeitern gestützt werden. Die Aufnahme erinnert dabei an den NATO-Gipfel im Juli dieses Jahres. FPÖ-Politiker Vilimsky hatte damals behauptet, Juncker sei betrunken zum Gipfel erschienen. Der 64-Jährige sprach hingegen von starken Schmerzen im Zuge seiner Ischias-Beschwerden.

Harald Vilimsky blieb die neuerliche Aufregung um den Kommissionspräsidenten natürlich auch nicht verborgen. Der FPÖ-Politiker schrieb auf Facebook lapidar: Juncker: Ischias mittlerweile offenbar chronisch????" Dazu postete Vilimsky einen Sektglas-Smiley.

EU-Afrika-Forum

Am EU-Afrika-Forum nehmen Teilnehmer aus insgesamt 25 afrikanischen Staaten, darunter sieben Staats- und Regierungschefs, 13 europäische Staats- und Regierungschefs sowie EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker teil. Gastgeber des Forums ist Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) gemeinsam mit Präsident Ruandas, Paul Kagame, als derzeitigem Vorsitzenden der Afrikanischen Union (AU).

