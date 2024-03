Cofag-Ausschuss: "Dicke Fische" kommen erst im April

Nächste Woche startet der Cofag-Ausschuss: Bis die Promis kommen, dauert es aber noch etwas.

Schon kommende Woche beginnt der von SPÖ und FPÖ eingesetzte Cofag-U-Ausschuss seine Befragungen, Doch bevor im April „dicke Fische“ wie Signa-Gründer Rene Benko und Ex-Magna-Boss Siegfried Wolf an der Reihe sind, sollen Experten, Beamte sowie die Chefetage der Cofag ran: So starten die Befragungen am Mittwoch mit dem Präsidenten der Finanzprokuratur, Wolfgang Peschorn (der auch im Rot-Blau-Ausschuss geladen ist). Neben Beamtinnen und Beamten hat auch (der grünen-nahe) Cofag-Geschäftsführer Marc Schimpel zugesagt. Wie also im Parallel-U-Ausschuss wird einmal Material gesammelt – damit Wirtschafts-Promis und ÖVP-Politiker so richtig in den Mangel genommen werden können.

© APA / ORF

Kommen Benko und Co. wirklich?

Zugesagt haben schon zwei, und zwar Benko und Wolf, für den Signa-Gründer gibt es schon einen Termin am 4. April. Polit-Insider sind aber unsicher, wer dann wirklich kommt: Denn mit einer Zusage entgeht man einer Vorführung – kurzfristig erkranken kann man dann immer noch...