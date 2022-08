Finanzressort: 125.532 Euro für U-Ausschuss-Coaching

Das Finanzministerium gab und gibt viel Geld für ihren U-Ausschuss-Coach aus.

Wien. Anwalt Martin Huemer begleitete viele ÖVP-nahe Politiker und Beamte als Vertrauensperson in den U-Ausschuss, so auch Ex-Finanzminister Gernot Blümel. Neos-Mandatarin Stephanie Krisper wollte in einer parlamentarischen Anfrage wissen, welche Leistungen von Huemer in Anspruch genommen hat.

Die Liste umfasst Coaching von Auskunftspersonen, Medienbeobachtung, Akten-Studium und Begleitung in den U-Ausschuss. Ab Juni 2020 wurde Huemer immer wieder engagiert, erhielt bis heute exakt 125.532 Euro.