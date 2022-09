Kurz darf sich entschlagen

Verfahrensrichter Pöschl findet die Entschlagung okay. Wieder Debatten: Grüne Tomaselli weist darauf hin, es gebe keine generelle Entschlagung. ÖVP-Hanger findet die Entschlagung klarerweise in Ordnung. Pöschl will jetzt, dass Kurz sich konkret entschlagen muss. Krisper meldet sich erneut und fordert eine korrekte Entschlagung, Ofenauer würde die Entschlagung akzeptieren, wenn Kurz dies korrekt machen würde. Der berät sich mit seinem Anwalt. Suppan schreibt ihm jetzt auf, was er sagen soll. Gegen Kurz wird ja wegen dessen Aussagen im U-Ausschuss wegen mutmaßlicher falscher Beweisaussage ermittelt (Es gilt die Unschuldsvermutung). Das ist der Grund, warum er so vorsichtig ist. Kurz geht es genau durch. Tomaselli lästert: "Finde es seltsam, dass Kurz seinen Entschlagungsgrund nicht mehr weiß". Endlich: Kurz entschlägt sich mit der nötigen formellen Formel.