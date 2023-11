ÖVP-Affären, Benko & Co: Jetzt kommt U-Ausschuss

SPÖ und FPÖ haben sich auf einen neuen U-Ausschuss geeinigt - Dauerstreit in der Koalition ist bis zur Wahl garantiert.

Die Oppositionsparteien SPÖ und FPÖ haben eine neue Bombe für die ohnehin wackelige ÖVP-Grünen-Koalition gezündet. Am Freitag bringen die beiden Parteien ein neues Verlangen auf Einsetzung eines U-Ausschusses ein. Damit ist in der Koalition Dauerstreit bis zur Wahl garantiert - denn die Grünen gehen in Sachen, Affären und Skandale immer mit der Opposition.

Bei dem U-Ausschuss geht es um die "Zwei-Klassen-Verwaltung wegen Bevorzugung von Milliardären durch ÖVP-Regierungsmitglieder". Kurios: Die ÖVP plant offenbar einen Rot-Blauen-Sumpf-U-Ausschuss als Gegenveranstaltung.

Die ÖVP könnte dieses Vorhaben durchziehen, denn sie hat genug Mandate. ÖVP-Hanger gibt um 12 Uhr dazu eine Erklärung ab.