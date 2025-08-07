Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
  4. Affären
Meinl-Reisinger und Schallenberg
© oe24.TV

Affären

"SM-Botschafter" hatte schon 2024 Disziplinar-Verfahren

07.08.25, 16:45
Teilen

In der Affäre rund um obszöne Blogeinträge eines abberufenen österreichischen Botschafters kommen neue Details ans Tageslicht. Diese setzen den früheren Außenminister Schallenberg unter Druck.

WKonkret führte das Außenministerium bereits 2024 - in der Ära von Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) - ein Disziplinarverfahren gegen den Spitzendiplomaten, er durfte demnach aber Botschafter bleiben, das berichtet Presse und Standard.  

Vorwürfe seien strafrechtlich als nicht relevant eingestuft worden

Das Verfahren habe damit geendet, dass ein Verweis ausgesprochen wurde, der im Personalakt auch vermerkt wurde. Dabei handle es sich um die gelindeste Form der Disziplinarstrafe. Die Vorwürfe gegen den Botschafter seien strafrechtlich als nicht relevant eingestuft worden. Die Personalvertretung des Ministeriums sei eingebunden gewesen. Das Außenministerium will sich den Berichten zufolge nicht zu dem Disziplinarverfahren äußern.

Frau warnte Außenamt bereits 2023 

Zudem behauptet die Ehefrau des Botschafters, bereits im Herbst 2023 darauf aufmerksam gemacht zu haben, dass Gerüchte über einen verfänglichen Erotik-Blog ihres Mannes kursierten. "Ich wollte Schaden abwenden, wurde aber abgewimmelt", erklärt sie gegenüber der "Presse".

Kopie von r Michael Schnedlitz während einer Pressekonferenz zur

FPÖ Generalsekretär Michael Schnedlitz während einer Pressekonferenz zur "Präsentation der 2. Plakatwelle"  

© APA/ERWIN SCHERIAU

FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz kritisierte am Donnerstag in einer Aussendung, es sei "ein Skandal erster Güte", dass unter dem damaligen Minister Schallenberg ein Disziplinarverfahren mit einer bloßen Rüge geendet habe, obwohl massive Sicherheitsbedenken im Raum standen. "Hier wurde offensichtlich versucht, einen Günstling aus dem eigenen schwarzen Netzwerk zu schützen und die ganze Affäre unter den Teppich zu kehren."

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden