Sobotka wieder nicht da: ÖVP-Mann führt Vorsitz im U-Ausschuss

Warum Wolfgang Sobotka auf den U-Ausschuss-Vorsitz beharrt, ist sein Geheimnis. Er ließ sich bisher immer entschuldigen.

Es war Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka selbst, der darauf bestand hatte, den Vorsitz sowohl im Cofag- als auch im von der ÖVP eingesetzten „Rot-Blau“-U-Ausschuss zu führen. Das sei gesetzlich vorgesehen, hatte der ÖVP-Politiker argumentiert.

Nur: Am Vorsitz-Pult im U-Ausschuss-Lokal unter dem großen Plenarsaal saß Sobotka bisher kein einziges Mal. Zuletzt weilte er in Israel (vergangene Woche) und Frankreich (bis Mittwoch). In den anderen Fällen wurden Termine ins Treffen geführt – worum es sich handelte, blieb Sobotkas Geheimnis. Man wolle seine Gesprächspartner nicht outen, hieß es aus seinem Büro.

Heute leitet Sobotka am Vormittag eine Sitzung der Nationalratspräsidiale, immerhin ein offizieller Entschuldigungsgrund. Den U-Ausschuss-Vorsitz des "Rot-Blau-Ausschusses" hat inzwischen ÖVP-Mandatar Wolfgang Gerstl. Und der ist pikanterweise im Zivilberuf Beamter in Innenministerium, also jenes Ministeriums, dessen Ex-Minister Herbert Kickl ja am Donnerstag befragt wird.