6. Kehlkopf-OP: Doskozil ab heute im Spital

Landeshauptmann-Stellvertreterin übernimmt während circa dreiwöchiger Abwesenheit

Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil hat seine Agenden vor seiner mittlerweile sechsten Operation am Kehlkopf an Stellvertreterin Astrid Eisenkopf (beide SPÖ) übergeben. Bei einer Sitzung der Landesregierung am Dienstag wurde Eisenkopf offiziell mit der Vertretung betraut, hieß es am Mittwoch aus dem Büro des Landeshauptmannes. Die Bereiche Gesundheit und Spitäler sowie Finanzen und Landesholding wird aber Wirtschaftslandesrat Leonhard Schneemann (SPÖ) übernehmen.

Schneemann werde sich wegen der inhaltlichen Nähe zu seinen Zuständigkeiten um diese Bereiche kümmern, hieß es. Doskozil wird circa drei Wochen ausfallen. Ab Donnerstag ist er für seine sechste Kehlkopf-Operation in Leipzig. Auch während seiner Abwesenheit will der Landeshauptmann aber in ständigem Kontakt mit seinem Regierungsteam und seinem Mitarbeiterstab bleiben.