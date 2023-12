Achtung! Das Finanzamt sucht jetzt diese Personen

Knapp 500 offene Stellen gibt es derzeit in der Finanzverwaltung.

In einer Aussendung teilte das Finanzministerium mit, dass aktuell rund 500 offene Stellen in der Finanzverwaltung zu vergeben seien. „Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Finanzressorts leisten einen zentralen Beitrag für Land und Gesellschaft. Deshalb ist es mir besonders wichtig, geeignete neue Kolleginnen und Kollegen zu finden, um die Leistung, Kompetenzen und Servicequalität der Finanzverwaltung für die Menschen in Österreich zu sichern“, so Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP).

Über die Hälfte der Stellenausschreibungen entfallen auf Tätigkeiten im Finanzamt Österreich. Auf das Zollamt Österreich entfallen rund 22 Prozent der offenen Stellen, auf das Finanzamt für Großbetriebe knapp 10 Prozent. Zudem werden für das Amt für Betrugsbekämpfung, den Prüfdienst für Lohnabgaben und Beiträge sowie die Zentralen Services Mitarbeiter gesucht. „Bei uns sind nicht nur junge Menschen beim Eintritt in das Berufsleben, sondern gerade auch Wiedereinsteigerinnen und Wiedereinsteiger mehr als willkommen – genauso wie jene, die sich beruflich neu orientieren möchten. Wichtig sind uns persönliche Leistungsbereitschaft, Teamfähigkeit sowie eine ausgeprägte Kunden-und Serviceorientierung", so Brunner.

Des Weiteren sind 80 Lehrstellen in der Steuerassistenz im Finanzamt, Verwaltungsassistenz im Zollamt und im Amt für Betrugsbekämpfung ausgeschrieben. Alle Stellenausschreibungen finden Sie hier.