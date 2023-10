Covid und Kriege – Zusammenhalt immer schlechter

Covid und Kriege haben den gesellschaftlichen Zusammenhalt schwer unter Druck gebracht - kaum wer in Österreich sieht noch genug Solidarität mit Schwächeren.

60 % sahen den Zusammenhalt in Österreich steigen. Das ist jetzt etwas mehr als drei Jahre her, die Lazarsfeld Gesellschaft (zuletzt 1.000 Interviews vom 9. bis 11. Oktober) stellt diese Frage seit Jänner 2020 – also vor der Covid-Pandemie, als die türkis-grüne Koalition unter Kurz startete. Vier Lockdowns und angesichts des Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine und des Terrors gegen Israelis hat sich der Wert dramatisch verschlechtert: Nur noch 12 % sehen die Solidarität steigen – für 49 % wird sie schlechter. Ein Absturz also um fast 50 Prozentpunkte – mehr als beunruhigend.