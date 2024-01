"Das geht mir auf den Hammer!" - Katzian teilt aus

ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian wendet sich vehement gegen alle Pläne, die Lohnnebenkosten zu senken: "Ganz sicher nicht!"

Die Forderung nach Senkung der Lohnnebenkosten steht schon lange auf dem Wunschzettel der Wirtschaft (sowie der Neos). Wortgewaltig wie immer wendet sich jetzt ÖGB-Chef Wolfgang Katzian im ORF-Morgenjournal gegen derartige Pläne: "Das mit den Lohnnebenkosten geht mit jetzt schon wirklich auf den Hammer!" Die Lohnnebenkosten seien von den Gewerkschaften erkämpfte Lohnbestandteile, daran dürfe nicht gerüttelt werden. Es gehe um Arbeitgeberanteile bei der Kranken-, der Pensions- sowie der Arbeitslosenversicherung, so Katzian weiter. "Die Herrschaften sollen einmal sagen, wo sie die Lohnnebenkosten senken wollen." Und weiter: "Wer Lohnnebenkosten senken will, will Dinge abschaffen, die von den Gewerkschaften erkämpft wurden - und das machen wir ganz sicher nicht."

Katzian fordert zur Ankurbelung der lahmenden Wirtschaft ein Konjunkturbelebungsprogramm, etwa die Unterstützung von gemeinnützigen Wohnbauten, um die Bauwirtschaft anzukurbeln.