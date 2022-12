FP-Politiker wollen Gehalts-Plus jetzt an Arme spenden

Öffentlichkeitswirksam kündigen mehrere FPÖ-Politiker Gehaltsspenden an.

Wien. Der Wiener FPÖ-Chef Dominik Nepp will es tun, sein Parteikollege Maximilian Krauss hat es angekündigt – und auch der im Wahlkampf stehende niederösterreichische FP-Landesparteiobmann Udo Landbauer will sich nicht lumpen lassen: 2023 werden die Politgagen um satte 5,3 % angehoben – die stärkste Erhöhung seit 30 Jahren. Die Blauen würden gerne auf das Gehaltsplus verzichten. „Doch das geht nicht“, wie Landbauer auf oe24.TV betonte. Und so kündigte er an, das Gagenplus für Bedürftige zu spenden – an Österreicher. Im Fall von Landbauer sind das 9.215 Euro im Jahr.

Auch Kickl spendet. Das tut auch FPÖ-Chef Herbert Kickl: „Ich habe bereits vor dieser Erhöhung und jenen, die in den letzten Jahren erfolgt sind, regelmäßig an diverse soziale Einrichtungen gespendet und werde es auch in Zukunft so halten.“