Gerald Grosz: Sein Mail an Karl Nehammer

Polit-Blogger und oe24-Kolumnist Gerald Grosz hat dem Bundeskanzler Karl Nehammer geschrieben.

Lieber Schmähammer,



da haben Sie die Ausseer ordentlich am Schmäh gehalten. Wie Sie übrigens ganz Österreich mit Ihren billigen Taschenspielertricks am Schmäh halten. Sie Schmähammer! War doch kein Bier im Krug, den Sie heldenhaft und mutig in einem Sitz in der Gurgel versenkt haben, sondern nur Wasser mit ein paar Tropfen Gerstensaft. Der Applaus war Ihnen sicher. Endlich einer von uns, dachten sich die versprengten Reste der Volkspartei im Ausseerland.