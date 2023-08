Grüne fordern höhere Parkgebühren für SUV

Die Wagen sind für die Grünen nicht nur Spritfresser, sondern auch Platzvernichter.

SUV werden in Österreich immer beliebter: Im ersten Halbjahr war bereits fast jeder zweite neugelassene Pkw ein „Sport Utility Vehicle“. Besonders viele SUV gibt es dabei in Wien.

Da die Wagen nicht nur deutlich mehr Sprit brauchen, sondern auch mehr Platz einnehmen, ruft nun die Grünen auf den Plan. Sie fordern nach dem Pariser Vorbild höhere Parkgebühren für SUV oder Pick-Ups.

"Ungerecht"

„Übergroße Fahrzeuge sind in den Städten zu wahren Platzvernichtern geworden“, so die Wiener Landtagsabgordnete Heidi Sequenz zum „profil“. Die Grünen fordern deshalb eine „gerechte Bepreisung des Parkraumes gemessen an Breite und Länge der Fahrzeuge. Es sei „ungerecht“, dass „kleine, sparsame Autos genauso viel zahlen wie übergroße PKW“.

Umsetzen können die Grünen ihre Pläne als Oppositionspartei nicht. . Die Regierungsparteien SPÖ und Neos haben dem Ansuchen bereits eine Absage erteilt.