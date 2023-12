"Höchst irritiert": Mikl-Leitner attackiert Zadic

Die niederösterreichische Landeshauptfrau zeigte sich nach einer Weisung des Justizministeriums ''höchst irritiert''.

Konkret wollte die Staatsanwaltschaft Wien gegen die Enthaftung der Klimaaktivistin Anja Windl Beschwerde einlegen, doch das Justizministerium erteilte eine Weisung, von diesem Vorhaben Abstand zu nehmen. Für Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) völlig unverständlich.

Das Einbetonieren der Klima-Kleber auf der Autobahn Ende November sei von vielen als trauriger Höhepunkt der Eskalationsspirale des "rücksichtslosen Aktionismus" erlebt worden, so Mikl-Leitner. "Das verursachte Chaos war so massiv, dass mich auch Grün-Sympathisanten mehrheitlich fragen: Wie soll das weitergehen?" Sie fordert ein härteres Vorgehen der Justiz sowie höhere Strafen. "Der Staat und wir als Gemeinschaft müssen unmissverständlich klar machen, dass wir diese gemeingefährlichen Aktionen auf unseren Straßen nicht tolerieren."

Das Justizministerium habe sich jedoch für einen entgegengesetzten Weg entschieden. "Das Signal, das Justizministerin Alma Zadic an Klima-Aktivisten in ganz Europa aussendet, ist leider eindeutig: Auf Österreichs Straßen herrscht Narrenfreiheit für diese Chaoten", erklärte Mikl-Leitner.

Keine U-Haft für Anja Windl

Die deutsche Klimaaktivistin Anja Windl, alias Klima-Shakira, "betonierte" sich im Zuge einer Protestaktion am 20. und 21. November mit einer Mischung aus Quarzsand und Superkleber auf der Fahrbahn fest. Nach ihrer Festnahme wurde sie in die Justizanstalt Josefstadt überstellt. Die Staatsanwaltschaft argumentierte die Einbringung einer U-Haft damit, dass unter anderem Autobahnen als kritische Infrastruktur beschädigt worden seien. Zudem sei schweres Gerät benötigt worden, um die Klima-Kleber wieder von der Fahrbahn zu lösen. Betroffen war auch die Südautobahn (A2) beim Knoten Vösendorf Richtung Wien in Niederösterreich.

Windl bleibt also auf freiem Fuß. Ermittlungen wegen schwerer Sachbeschädigung und Bildung einer kriminellen Vereinigung laufen jedoch weiter gegen sie.