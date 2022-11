Klimaministerium: Flüge um 61.000 Euro in nur drei Monaten

Von Anfang Juli bis Ende September gab es insgesamt 18 Flugreisen der Klimaministeriums-Mitarbeiter.

Wien. Eine parlamentarische Anfrage der FPÖ an das Klimaministerium schlüsselt die Reisekosten der grünen Ministerin Leonore Gewessler und ihren Mitarbeitern im 3. Quartal (also von Anfang Juli bis Ende September) auf. Obwohl das Ministerium stets betont, wenn möglich alle Reisen mit dem Zug zu machen, gab es in diesem Zeitraum insgesamt 18 Flugreisen der Klimaministeriums-Mitarbeiter.

Ministerin flog acht Mal

Ministerin Gewessler selbst flog acht Mal – sechs Mal hin und retour nach bzw. von Brüssel und einmal nach Washington und zurück nach Wien (jeweils in der Economy Class). Insgesamt gab das Ministerium von Juli bis September 61.435 Euro für Flüge aus, 22.339 Euro davon entfielen direkt auf Gewesslers Kabinett.

274 Zugfahrten

Der Großteil der Reisen machte das Ministerium allerdings mit den Zug, 274 Zugfahrten gab es in den drei Monaten (Kosten: 13.824 Euro). Mit dem Taxi waren Gewesslers Mitarbeiter 50 Mal unterwegs (Kosten: 3.501 Euro) und zehn Mal gab es dienstliche Busfahrten.