Krank! Home Office statt Dubai für Van der Bellen

Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird krankheitsbedingt nicht an der UNO-Klimakonferenz teilnehmen können.

Home Office. Das Staatsoberhaupt wollte planmäßig am Donnerstag nach Dubai fliegen. „Aufgrund eines grippalen Infekts muss der Bundespräsident seine Teilnahme an der Weltklimakonferenz leider kurzfristig absagen“, hieß es von der Präsidentschaftskanzlei am Donnerstag.

Van der Bellen ging am Donnerstag auch nicht ins Büro – der Präsident will seine Verkühlung daheim auskurieren: Er arbeitet demnach im Home Office, hieß es.

ℹ️ Aufgrund eines grippalen Infekts muss der Bundespräsident seine Teilnahme an der Weltklimakonferenz leider kurzfristig absagen. Österreich wird durch Finanzminister Magnus Brunner und Klimaministerin Leonore Gewessler bei der #COP28 vertreten. — A. Van der Bellen (@vanderbellen) November 30, 2023

VdB schon wieder erkankt

Der Präsident musste sich heuer schon einmal entschuldigen lassen: Bei der großen Israel-Gedenkveranstaltung Anfang Oktober plagte ihn eine Halsentzündung.

Darum geht es in Dubai

In Dubai hat am Donnerstag die Weltklimakonferenz COP28 begonnen. Schwerpunkt des Treffens ist die erste globale Verständigung auf einen schrittweisen Ausstieg aus der Nutzung fossiler Brennstoffe wie Kohle, Öl und Gas, die für den Anstieg des Treibhausgases Kohlendioxid und damit der Erderwärmung verantwortlich gemacht werden.