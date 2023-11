Van der Bellen sagt Reise nach Dubai krankheitsbedingt ab

Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird krankheitsbedingt nicht an der UNO-Klimakonferenz teilnehmen können.

Das Staatsoberhaupt wollte planmäßig am Donnerstag nach Dubai fliegen. "Aufgrund eines grippalen Infekts muss der Bundespräsident seine Teilnahme an der Weltklimakonferenz leider kurzfristig absagen", hieß es von der Präsidentschaftskanzlei am Donnerstag.

Österreich werde durch Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) und Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) auf der COP28 vertreten sein, so Van der Bellen. Der Bundespräsident wäre planmäßig bis Sonntag in der Wüstenmetropole gewesen. Neben der drei Minuten langen Rede vor seinen Kolleginnen und Kollegen war unter anderem auch ein Treffen mit UNO-Generalsekretär Antonio Guterres angedacht gewesen.