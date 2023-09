× Kurz-Film: Kanzler Nehammer bei Premieren-Party

Die Premiere des zweiten Films über Ex-ÖVP-Chef Sebastian Kurz hat am Mittwochabend zahlreiche türkise Prominenz ins Wiener Artis-Kino gelockt.

18.00 Uhr vor dem Wiener Artis Kino - die Ruhe vor dem Sturm. Wenig später der Ansturm mit dem niemand, aber doch jeder gerechnet hätte. "Kurz -der Film" wurde gestern Abend zum türkisen Klassentreffen. Zur Premiere -mehrere Säle wurden gleichzeitig mit dem Film bespielt -wurden 500 Gäste er wartet, es schienen aber deutlich mehr gewesen zu sein.

Über eineinhalb Stunden stand auch das "Who is who" der türkisen Welt vor dem Lichtspielhaus in der Wiener Innenstadt Schlange. Was wohl auch einiges über die Tendenz des Filmes aussagt -den die ÖVPler als "bessere Variante" des kritischen Projekts von Kurt Langbein ansehen.

Die Vorführung selbst verfolgten neben Sebastian Kurz himself -"In zehn Jahren Spitzenpolitik erlebt man einiges. Manches ist angenehm, manches unangenehmer, aber ich lasse es auf mich zukommen" - und den Ex-Ministern Gernot Blümel und Elisabeth Köstinger auch mehrere amtierende ÖVP-Minister wie Martin Kocher, Susanne Raab, Verfassungsministerin Karoline Edtstadler sowie Landwirtschaftsressortchef Norbert Totschnig.

Auch zahlreiche ehemalige ÖVP-Politiker befanden sich unter den Premierengästen, u.a. Ex-ÖVP- und Bundeskanzler Wolfgang Schüssel und Ex-Vizekanzler Josef Riegler. Ebenso gesichtet wurden u.a. der suspendierte Strafrechtssektionschef Christian Pilnacek sowie Kurz-Vertrauter Bernhard Bonelli, der zeitweise u.a. dessen Kabinettschef war und sich wie Kurz demnächst wegen Falschaussage im Ibiza-U-Ausschuss vor Gericht verantworten muss.

Das Who is who der türkisen Promi-Welt

Zur After-Show-Party in der "Hannelore" in der Wiener Innenstadt stieß dann auch Kanzler Karl Nehammer dazu -angesichts des türkisen Polit-Auftriebs bei der Film-Vorführung macht der heutige ÖVP-Chef offenbar auch ein wenig gute Miene zum bösen Spiel.

Kanzler Karl Nehammer auf der Premieren-Party von ''Kurz - Der Film''.

Auch Außenminister Alexander Schallenberg war bei der Premieren-Feier.

Außerdem mit dabei Gastronom Martin Ho, Star-Astrologin Gerda Rogers und John-Harris-Boss Ernst Minar.