Kurz wird wegen Falschaussage angeklagt

Ex-Kanzler Sebastian Kurz muss sich wegen mutmaßlicher Falschaussage im Ibiza-U-Ausschuss vor Gericht verantworten.

Nun ist es fix: Wie oe24 erfuhr, wird Sebastian Kurz wegen Falschaussage im U-Ausschuss angeklagt. Die Anklage soll noch heute von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) offiziell verkündet werden. Auf Twitter meldete sich Kurz am Freitag selbst zu Wort und outete die Anklage. "Mein Team und ich wurden gerade von mehreren Journalisten informiert, dass die Anklage wegen mutmaßlicher Falschaussage im U-Ausschuss unmittelbar bevorsteht", schreibt der Ex-Kanzler.

Mein Team und ich wurden gerade von mehreren Journalisten informiert, dass die Anklage wegen mutmaßlicher Falschaussage im U-Ausschuss unmittelbar bevorsteht. Aus diesem Grund möchte ich wie folgt Stellung nehmen:

"Die Vorwürfe sind falsch und wir freuen uns darauf, wenn nun endlich die Wahrheit ans Licht kommt und sich die Anschuldigungen auch vor Gericht als haltlos herausstellen", so Kurz weiter. Der Ex-Kanzler kritisiert auch, dass er die Entscheidung nicht zuerst erfahren habe. "Bemerkenswert und rechtsstaatlich nicht unbedenklich ist allerdings, dass die Medien einmal mehr vor den Betroffenen über den Verfahrensstand informiert sind", schreibt der ehemalige Bundeskanzler.

WKStA leakte Anklage an befreundete Journalisten

In der Tat ist es interessant, dass die Gerüchte über die Kurz-Anklage in Wiener Journalisten-Kreisen bereits seit Freitagfrüh kursierten. Scheinbar hatte die WKStA die Informationen nach außen gespielt und befreundete Journalisten darüber in Kenntnis gesetzt bevor sie den Beschuldigten selbst über die Anklage informiert hat. Noch heute im Lauf des Tages soll die WKStA die Anklage dann offiziell verkünden.

Der Akt lag zuletzt mehrere Monate in der zuständigen Sektion im Justizministerium. Der Weisungsrat, der die Ministerin berät, hatte dann im Juni grundsätzlich keine Einwände gegen das Vorhaben der WKStA, aber noch rechtliche Fragen. Der Akt wanderte daraufhin wieder zur WKStA und zur Oberstaatsanwaltschaft und Mitte Juli wieder ins Ministerium. Dort wurde schließlich die Entscheidung getroffen, ob Kurz angeklagt wird oder das Verfahren eingestellt wird. Diese Woche war der Erlass schließlich bei der WKStA eingelangt.

Das wird Kurz vorgeworfen

Im Kern geht es bei den Falschaussage-Vorwürfen um die Frage, wie intensiv der Ex-ÖVP-Chef unter Türkis-Blau in die Reform der Staatsholding ÖBIB zur ÖBAG involviert war. Bei seiner Befragung im Ibiza-U-Ausschuss im Juni 2020 hatte Kurz bekanntlich seine Rolle bei der Auswahl des Aufsichtsrats sowie bei der Bestellung des umstrittenen Ex-ÖBAG-Chefs Thomas Schmid heruntergespielt - und sinngemäß von normalen Vorgängen gesprochen. Die WKStA sah darin aber angesichts von Chatverläufen mögliche Falschaussagen.