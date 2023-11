Live-Ticker vom SPÖ-Parteitag: Thriller für Babler

In Graz treffen sich heute mehr als 600 Delegierte und 400 Gäste zum SPÖ-Parteitag, von dem sich Parteichef Andreas Babler ein Signal der Einigung erhofft - das wird nicht leicht.

Großer Bahnhof: 613 Delegierte, 400 Gäste – durchwegs Neo-Parteimitglieder – und zwölfeinhalb Stunden Reden, Wahlen und Anträge. Just zu Faschingsbeginn hat Andreas Babler für Samstag die Genossinnen und Genossen in der Grazer Messe zum großem Einigungsparteitag geladen.

Es geht um viel: Mit knapp 53 % war Babler am 3. Juni in Linz zum Parteichef gewählt worden – doch wegen einer Wahlpanne glaubte das Land zwei Tage lang, Kontrahent Hans Peter Doskozil sei neuer Chef. Am Samstag soll deshalb ein Signal der Einheit von Graz ausgehen. Ob das gelingt?

Fraglich. Konkurrent Doskozil hat seine Niederlage nicht verwunden – seit Wochen setzt es Querschüsse aus Eisenstadt, mal passt die EU-Liste nicht, mal eine angeblich neue Migrationslinie. Da passt es, dass Doskozil in Graz wieder mal fehlt.

Er braucht den 80er. Knapp 53 % hatte Babler in der Kampfabstimmung gegen Dosko gehabt – in Graz soll es deutlich mehr werden. Insider rechnen damit, dass Babler mindestens 80 % auf die Parteitagswaage wird bringen müssen, damit er vor dem Wahljahr 2024 ein bisschen Luft hat.

Szenario 1: über 90 %. Schafft Babler die Sensation, dann werden die Querschüsse zwar nicht aufhören, Kontrahent Doskozil wäre aber völlig isoliert.



Szenario 2: 80 - 90 %. Das Pflichtergebnis – nicht leicht, denn auch die Wiener SPÖ ging auf Distanz: Bürgermeister Michael Ludwig kandidiert nicht mehr fürs Präsidium.



Szenario 3: unter 80 %. Ein Horror für Babler: Doskozil und wohl auch andere Landeschefs würden das Sesselsägen sofort intensivieren.

Weitere Hürden. Doch der 80er ist nicht die einzige Pflichtveranstaltung: Generell muss Babler darauf bedacht werden, dass weder Burgenländer noch Wiener bei den Gremienwahlen abgestraft werden – was zu noch mehr bösen Blut führen würde. Auch das neue Parteistatut ist mehr als umstritten – bringt Babler die geplante Direktwahl des Vorsitzenden gegen den Widerstand Wiens durch, wäre das kein kleines Erfolgserlebnis.