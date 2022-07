Ludwig will umfassende Preis-Bremse

Der von Michael Ludwig geforderte Preis-Gipfel findet Montag im Kanzleramt statt.

Wien. Die erste Etappe am Weg zu einer bundesweiten Preisbremse ist geschafft: Der von Bürgermeister Michael Ludwig vor drei Wochen gefor­derte Gipfel mit VertreterInnen der Opposition, der Bundesländer, der Sozialpartner und der Energieversorger wird am Montag im Kanzleramt über die ­Bühne gehen.

Sitzung. Am Samstag präzisierte der Bürgermeister, was er sich von der Sitzung des „Krisenkabinetts Energie“ erwartet: „Aufgrund der massiven Teuerung braucht es sehr rasch bundeseinheitliche Maßnahmen in der Bekämpfung der Inflation.“ Jetzt müsse man rasch –ohne partei­politisches Hickhack – Maßnahmen setzen.

Dabei begrüßte Ludwig im Bereich Energie, dass der Vorschlag von WIFO-Chef Gabriel Felbermayr zur Kostenbegrenzung für die Haushalte bei der Energie weiter verfolgt wird.

Ganzes Paket nötig. Aber es gehe auch darum, die Preise auf Grundnahrungsmittel zu reduzieren bzw. zu begrenzen, wie Ludwig betont. Dies könne entweder mit einer Senkung der Mehrwertsteuer oder ­einem Preisdeckel geschehen. Der „Preisgipfel“ solle rasche Maßnahmen beschließen.