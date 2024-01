Mutter demonstriert für ihren Sohn in Iran-Haft

Seit 510 Tagen ist ein Wiener mit Kärntner Wurzeln in Haft im Iran. Sein Mutter demonstriert vor dem Kanzleramt.

Christian W., ein 27-jähriger Wiener mit Kärntner Wurzeln, sitzt seit 510 Tagen in einer Massen-Zelle im Nordiran.

"Ein Politiker aus Österreich muss mit dem Iran sprechen"

Seine Mutter hat sich mit dem dramatischen Fall schon seit über einem Jahr an oe24 gewandt. Sie sagt: „Es muss ein

Politiker aus Österreich mit dem Iran sprechen. Die Beamtenebene ist sehr bemüht, aber kann alleine nichts erreichen.“

Spanier und Belgier längst freigelassen

Die Mutter richtet einen klaren Appell an Kanzler und Außenministe. Am Mittwochabend demonstrierte sie mit Unterstützerinnen am Ballhausplatz. Während Christian noch festsitzt, wurden Spanier und Belgier längst freigelassen.

Verhaftet wurde Christian, weil er bei der Einreise eine 9-Millimeter-Pistole nicht richtig deklariert hatte. Vorübergehend wurde ihm vorgeworfen, ein US-Spion zu sein. Dieser Vorwurf wurde mittlerweile fallengelassen. In Haft sitzt Christian aber immer noch. Seit 510 Tagen.