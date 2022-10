Österreich verlängert Grenzkontrollen zur Slowakei

Die Grenzkontrollen zur Slowakei seien weiter notwendig, da Schlepper ''sonst sofort reagieren und ihre Routen ändern'', begründet Innenminister Karner den Schritt.

Die Grenzkontrollen zur Slowakei werden verlängert. Mit diesem Schritt folgt Österreich dem Nachbarland Tschechien, das gestern angekündigt hat, seine Personenkontrollen an der Grenze zur Slowakei ebenfalls zu verlängern – in einem ersten Schritt zunächst um 15 Tage, in der Folge um weitere dreißig Tage. Die österreichischen Kontrollen werden zunächst im Gleichschritt ebenfalls vorerst um 15 Tage verlängert, wie das Innenministerium informiert.

"Die Grenzkontrollen zur Slowakei sind weiter notwendig, weil die kriminellen Schlepper sonst sofort reagieren und ihre Routen ändern. Wir werden dieses schmutzige Geschäft nicht zulassen und die Schleppermafia weiter konsequent bekämpfen", begründet Innenminister Gerhard Karner den Schritt.

Bei den seit Ende September laufenden Grenzkontrollen zur Slowakei hat die Polizei bisher zwölf Schlepper festgenommen – Österreichweit sind es heuer bereits mehr als 500. Die Grenzkontrollen finden in enger Abstimmung mit dem tschechischen und dem slowakischen Innenministerium statt.