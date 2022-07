Pfeifkonzert bei Orban-Besuch

Beim Empfang des ungarischen Premiers Viktor Orban in Wien gab es Buhrufe und Pfiffe einer Demo-Gruppe.

Wien. Am Donnerstagvormittag wurde der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban vor dem Bundeskanzleramt am Ballhausplatz von Bundeskanzler Karl Nehammer empfangen. Am Rande des Empfanges hat sich eine kleine Gruppe versammelt, um gegen Orban zu demonstrieren. Als der ungarische Premier aus dem Auto ausstieg gab es auch schon erste Buhrufe und Pfiffe. Versammelt hatten sich die "Omas gegen rechts", die mit Trillerpfeifen gegen die Politik und gegen die jüngsten Aussagen Orbans protestierten.

© oe24.TV/Screenshot

So kritisieren sie etwa die derzeitige Flüchtlingspolitik Ungarns: "Wann holen wir Menschen aus den Elendslagern am Rande Europas?", stand auf einem Plakat.

Aktion. Außerdem gab es eine Protestaktion. Zwei Männer mit Orban- und Nehammer-Masken führten am Ballhausplatz demonstrativ Flüchtlinge ab.

© oe24.TV/Screenshot

© oe24.TV/Screenshot

Anlass des Protests sind unter anderem Orbans jüngsten umstrittene Aussagen zu "Rassenvermischung" und Gaskammern: Orbán hatte am Samstag in einer Rede im rumänischen Kurort Baile Tusnad der "Rassenvermischung" eine heftig kritisierte Absage erteilt. Auch mit einem auf die NS-Gaskammern anspielenden Scherz sorgte er für Empörung. Nehammer hatte am Mittwoch nach dem Sommerministerrat zugesagt, den ungarischen Regierungschef darauf anzusprechen. "Alles, was mit Verharmlosung zu tun hat, ist für uns inakzeptabel", sagte der Kanzler.