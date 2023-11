Wiener Schuldirektor: Juden-Hass im Klassenzimmer schon länger ein Problem

Debatten über den Nahost-Konflikt finden auch in den Klassenzimmern statt. Ein Wiener Direktor beklagt dabei, eine ''klare Juden- und Israel-feindliche Haltung.''

Am Dienstagabend war Christian Klar, Direktor einer Mittelschule in Wien-Floridsdorf, zu Gast bei FELLNER! LIVE auf oe24.TV (Das ganze Interview sehen Sie heute ab 21 Uhr auf oe24.TV). In seiner Schule liege der Migrationshintergrund bei etwa 90 Prozent. Dies heiße allerdings im Einzelfall nicht viel, "es gibt wunderbare, tolle Kinder", so Klar. Der Krieg in Nahost habe die Situation an der Schule jetzt allerdings verschärft.

Im oe24.TV-Interview erklärte der Direktor, es gebe eine klar Israel-feindliche Haltung bei den Kindern. Er gehe sogar noch einen Schritt weiter und meinte: "Diese klare judenfeindliche Haltung gibt es schon länger." So sei es zum Beispiel vorgekommen, dass sich eine Schülerin weigerte, das Judentum als Weltreligion zu benennen, "da sie sonst ihren Mund beschmutzen würde." Dieser Vorfall war wohlgemerkt noch vor dem tragischen 7. Oktober.

Schlagringe, Schreckschusspistolen, Pfefferspray

Klar würde daher auch Securitys an den Schulen gutheißen. "Das würde uns oder mir einiges an Arbeit abnehmen. Es kommt öfters vor, dass sich Schüler einen Ort ausmachen, um sich dort zu prügeln. Erst vor rund zwei Wochen gerieten zwei Burschen so heftig aneinander, dass die Lehrer ihn holen mussten. Alleine haben sie die beiden nicht mehr auseinandergebracht. "Da habe ich dazwischen gehen müssen, da war ich sozusagen der Security", so Klar.

Religiöse Konflikte gibt es laut Klar keine, "da wir eine homogene Gesellschaft haben, nämlich eine muslimische." Was allerdings häufig vorkam, ist, dass ein Schüler eine Waffe mit in die Schule nahm. "Ich kann Ihnen das Arsenal an abgenommen Waffen leider nicht zeigen. Ein Polizist hat mir einmal geraten, das wegzugeben, da man das alles gar nicht besitzen dürfe. Aber ich hatte eine gute Sammlung von Schlagringe, Schreckschusspistole, Pfefferspray und ähnlichem."