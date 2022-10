Polizei: 12 Glock-Pistolen und ein Sturmgewehr weg

Wenn Polizisten Waffen und Munition abhandenkommt, passiert nicht viel.

Wien. Seit 2010 sind bei der Polizei zwölf Glock-Pistolen sowie ein Sturmgewehr StG 77 abhandengekommen – zählt Innenminister Gerhard Karner in einer parlamentarischen Anfragebeantwortung an die Neos auf. Dazu kommen in 28 Fällen Verlust von Magazinen und Patronen. Während das Sturmgewehr und auch der Großteil der Munition verschwunden blieben, tauchten immerhin 4 Glocks im Zuge von Ermittlungen wieder auf.

Lockere Sitten. Bemerkenswert ist allerdings die Reaktion der vorgesetzten Behörde. Wird einem Beamten die Dienstwaffe gestohlen, kommt es weder zu Disziplinarmaßnahmen noch zu einer Ersatzforderung, ja sogar wenn die Waffe aus dem Auto geklaut wurde, passiert dem betroffenen Beamten nichts.

Nur in drei Fällen wurden bei einem Waffenverlust Disziplinarverfahren eingeleitet, in nur einem (!) Fall forderte die Behörde Schadenersatz.