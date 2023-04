Regierung verkündet heute neues ORF-Gesetz

Medienministerin Susanne Raab (ÖVP) und Grünen-Klubobfrau Sigrid Maurer präsentieren heute um 16 Uhr den Entwurf für das neue ORF-Gesetz.

Der Entwurf bringt eine "ORF-Steuer" ab 2024 (statt der GIS) und mehr Möglichkeiten für ORF-Online und im Streaming. Die Regierung einigte sich also nach Verhandlungen auf die Details der ORF-Reform. Es steht fest: Die Haushaltsabgabe zur Finanzierung des ORF anstatt der bisher eingehobenen Rundfunkgebühr kommt fix. Damit muss ab 2024 jeder ORF-Steuer zahlen – alle Haushalte werden zu einer verpflichtenden Abgabe verdonnert.

Regierung peitscht verpflichtende Haushaltsabgabe durch

Statt der ursprünglich ausgemachten ORF-Netto-Haushaltsabgabe von 15,20 Euro pro Haushalt sollen 15,30 eingehoben werden. Das bedeutet – es werden wohl über vier Millionen „Haushalte“ blechen müssen. Dazu kommen in einigen Bundesländern noch ORF-Länderabgaben in Höhe von bis zu 6,20 Euro pro Monat hinzu. Das heißt, ein Haushalt in Wien oder im Burgenland muss künftig bis zu 21,50 Euro pro Monat zahlen. Bislang waren es rund 25 Euro.

Insgesamt erhält der ORF aber mehr – der Bezieherkreis wird durch die Umstellung von GIS auf Haushaltsabgabe größer. Zudem soll das Jahres-Netto-Budget von 675 Millionen Euro ab 2024 auf mindestens 714 Millionen Euro anwachsen. Die Zusatzeinkommen – es wird mit bis zu 80 Millionen Euro mehr gerechnet – sollen auf ein Sperrkonto kommen – mehr dazu HIER.

Umstellung der ORF-Finanzierung

Die Umstellung der ORF-Finanzierung wurde aufgrund eines Verfassungsgerichtshoferkenntnisses (VfGH) nötig. So hat auch das ausschließliche Streamen von ORF-Programm ab 2024 kostenpflichtig zu sein. Bisher zahlte man für TV und Radio Programmentgelt.

Zur ORF-Reform kommt es auch zu Einsparungsmaßnahmen: Der öffentlich-rechtliche Sender unterzieht sich einem Sparpaket. Dem ORF wird eine Transparenzoffensive verordnet, die Berichtspflichten normiert, wie Medienministerin Susanne Raab bereits im März ankündigte. In Zukunft müssen etwa Gehälter nach dem Vorbild der BBC, Nebenbeschäftigungen, Zulagen und detaillierte Angaben zu Werbung und Kooperationen offengelegt werden.