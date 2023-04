Neue ORF-Steuer wird noch teurer als gedacht

Die ewigen Verhandlungen zum neuen Gesetz nähern sich dem Ende. Doch was darf der ORF künftig und was nicht?

Fest steht jedenfalls jetzt schon eines: Obwohl der ORF-Beitrag künftig günstiger wird, wird der öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht unter finanziellen Problemen leiden müssen. Schließlich kommt unterm Strich mehr an Geld für den ORF heraus. Zwar soll der Beitrag von derzeit 18,93 Euro auf 15,30 Euro monatlich sinken, dafür werden gleich 400.000 Haushalte mehr zur Kasse gebeten, genauso wie 150.000 Unternehmen.

Außerdem: Die ursprünglich versprochene Haushaltsabgabe von 15,20 Euro dürfte doch wieder auf 15,30 Euro steigen.

Zum Vergleich: Damit würden, Stand heute, rund 710 Millionen Euro zusammenkommen. Heuer waren es "nur" 676 Millionen.

Im neuen ORF-Gesetz, welches momentan noch in den finalen Verhandlungen ist, soll der ORF allerdings auch neuen Werbebeschränkungen unterliegen. Somit würden die zusätzlichen Einnahmen wieder geschmälert werden.

Abschaffung von Sonderprivilegien

Besonders brisant in dem neuen Gesetz soll die Abschaffung von Sonderprivilegien sein. So hört man aus Verhandlungskreisen, dass es der Regierung wichtig sei, dass der ORF besonders im Hinblick auf Fairness einen Beitrag gegenüber anderen Medien leistet. So soll der ORF daher beispielsweise einen jährlichen Transparenzvergleich vorlegen, welcher die Einkommen der Chefs und die Gehaltsstruktur offen legt.

Zusätzlich soll es in Zukunft vorbei sein mit jeglichen Sonderzulagen, wobei auch Sonderabfertigungen und -pensionen reduziert werden sollen.

Ebenso dürfte es eine Reduktion des Online-Auftritts geben, was eine faire Konkurrenz zwischen den Medien ermöglichen soll.

Bedeutet: orf.at darf in Zukunft nur noch 30 Prozent Text und 70 Prozent Videos anbieten. Zudem soll es im Radio-Bereich keine digitalen Freiheiten mehr geben.