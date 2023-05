''Schrott-Kehlchen'': So machen sich Stermann und Grissemann über Doskozil lustig

Nachdem Armin Wolf Hans Peter Doskozil im Interview wegen seiner Stimme konfrontierte, legen nun die ORF-Comedians Stermann und Grissemann nach.

Der mediale Wirbel um Doskozils Stimmprobleme nimmt keinen Abbruch. Nachdem ZIB-Anchorman Armin Wolf bereits für Aufregung gesorgt hatte, als er den SPÖ-Politiker im Interview wegen seiner Stimme konfrontierte, legen die Comedians Stermann und Grissemann nach und nehmen Doskozil mit seinen Stimmproblemen in "Willkommen Österreich" aufs Korn. So wurde der burgenländische Landeshauptmann als “Schrott-Kehlchen” und “der heisere Herrscher vom Neusiedlersee” angekündigt – 'Mascheks' Robert Stachel imitierte dann Doskozil mitsamt seiner heiseren Stimme, der sich gespielt über Wolfs Interview echauffierte.

Zuseher empört: Kommen jetzt auch Scherze über Rollstuhlfahrer?

Vielen Zusehern gingen diese Witze allerdings zu weit unter die Gürtellinie. “Witze am laufenden Band über Doskozils Stimme? Echt jetzt? What’s next? Scherze über Rollifahrer?” schreibt etwa eine Twitter-Userin. Andere User hingegen feierten die Comedy-Einlage. "Inhaltsvoller als die ZIB gerade", meint ein User in Anspielung auf Armin Wolfs Interview mit Hans Peter Doskozil. Zur Erinnerung: Wolf fragte Doskozil direkt: "Es sagen etliche ihrer Kritiker in der Parteiführung: Wie soll das gehen mit dieser lädierten Stimme? Wie sollen Sie einen monatelangen Nationalrats-Wahlkampf führen?" Doskozil zeigte sich daraufhin überrascht: „Ich hätte nicht gedacht, dass sie auch einstimmen in diesen Kreis, der dieses Thema immer auf den Tisch bringt."