So viel Geld geben Kickl und die Blauen auf Facebook und Insta aus

Knapp über 18 Millionen Euro investierten österreichische Organisationen und Politiker seit April 2019 in den Meta-Konzern für Wahlwerbung bzw. Werbung zu politisch oder gesellschaftlich relevanten Themen.

Aus dem Werbebericht des Meta-Konzerns, zu dem unter anderem Facebook und Instagram gehören, geht hervor, wie viel österreichische Politiker und Organisationen für Anzeigen ausgegeben haben. Politischer Spitzenreiter ist dabei Herbert Kickl, der in dem ausgewerteten Zeitraum (19.04.2019 - 09.09.2023) satte 407.184 Euro für Facebook- und Instagram-Werbungen ausgegeben hat. Finanziert wurden die bezahlten Einschaltungen durch die FPÖ. Damit ist der Chef der Blauen im Gesamt-Ranking auf Platz zwei hinter Greenpeace. Die Umweltschutzorganisation führt die Liste mit 751.476 Euro an.

Etwas abgeschlagen hinter Herbert Kickl findet sich dann die ehemalige SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner. Ihre Social-Media-Präsenz hatte auf Meta in dem ausgewerteten Zeitraum 295.874 Euro an Werbeausgaben zu verzeichnen. Platz drei unter den politischen Seiten geht an die Meta-Seiten der SPÖ, für die sie 259.245 Euro ausgegeben haben. Knapp dahinter folgt Norbert Hofer mit 257.798 Euro.

Die Top 25

Organisation / Partei / Politiker (Finanziert von) Ausgaben im Zeitraum 19.04.2019 - 09.09.2023 Greenpeace Österreich 751.476 Euro Herbert Kickl (FPÖ) 407.184 Euro Pamela Rendi-Wagner (SPÖ) 295.874 Euro SPÖ 259.245 Euro Norbert Hofer (FPÖ) 257.798 Euro Die Grünen Wien 245.398 Euro Dominik Nepp (FPÖ) 225.665 Euro Die Grünen 224.670 Euro Stadt Wien 219.907 Euro Unicef Österreich 219.524 Euro European Parliament 204.662 Euro Sebastian Kurz (Volkspartei) 185.250 Euro Manfred Haimbuchner (FPÖ Oberösterreich) 184.991 Euro Vier Pfoten 181.371 Euro Unser Niederösterreich 170.184 Euro FPÖ 169.364 Euro Arbeiterkammer 165.616 Euro European Commission 162.216 Euro Udo Landbauer (FPÖ Niederösterreich) 161.600 Euro Amnesty International Austria 157.257 Euro NEOS Wien 154.477 Euro VGT Austria 142.066 Euro Thomas Stelzer (OÖVP - die oberösterreichische Volkspartei) 135.942 Euro kontrast.at 133.646 Euro WWF Austria 130.820 Euro

Blaue Spitzenreiter bei Werbeausgaben

Spitzenreiter sind die Freiheitlichen, deren Politiker insgesamt fünf Mal in den Top 25 vorkommen. Hinzu kommt noch die Partei selbst. Alle FPÖ-Seiten in den Top 25 zusammengerechnet, ergeben bereits eine Gesamtsumme von rund 1,4 Millionen Euro! Die hohen Ausgaben für Facebook-Werbung sind bei der FPÖ wenig verwunderlich, immerhin haben die meisten blauen Politiker ihre größte Anhängerschaft auf Facebook.

Eigentlich wäre Alexander Van der Bellen statt WWF Austria am 25. Platz, jedoch verteilen sich seine Werbekosten auf zwei verschiedene Meta-Seiten, bzw. haben unterschiedliche Angaben beim Finanzierer.