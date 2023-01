Vater outet, dass Tochter FPÖ wählt: So reagiert SPÖ-Social-Media-Chef

Ein Tweet eines Vaters löst auf Twitter eine heftige Diskussion aus.

Am heutigen Sonntag wählt Niederösterreich einen neuen Landtag. Während die regierende ÖVP mit massiven Verlusten rechnen muss, wird die FPÖ wohl deutlich zulegen. Die Freiheitlichen profitieren dabei auch von der Unzufriedenheit vieler Wähler mit den anderen Parteien.

Meine Tochter (30 Jahre, Alleinerziehende Mutter),



wird am Sonntag erstmals FPÖ wählen.



Meine Frage, warum?

Jetzt erst recht, wenn dieser alte linke Knacker von Bundespräsident glaubt, er kann sich aussuchen, wer ihm passt, und wer nicht. — Fritz Walzer (@WalzerFritz) January 27, 2023



So wählt unter anderem auch eine 30- jährige alleinerziehende Mutter dieses Mal erstmals die FPÖ. Ihr Vater outete dies auf Twitter und nennt dabei auch gleich die Gründe. „Jetzt erst recht, wenn dieser alte linke Knacker von Bundespräsident glaubt, er kann sich aussuchen, wer ihm passt, und wer nicht“, so die Tochter. Auch die SPÖ („Ist auch nur ein alter Knacker. Mit dem kann ich nix anfangen“) und ÖVP („Falsch und verlogen“) kommen dabei für die junge Mutter nicht in Frage.

Wer das wählen will, weil er oder sie unsere Verfassung nicht kennt, dem ist eh nicht zu helfen. pic.twitter.com/PcsRvzdc6a — Thomas Walach (@ThomasWalach) January 28, 2023



Das Posting löste auf Twitter eine heftige Diskussion aus, an der schließlich auch Thomas Walach, Chef vom Dienst für digitale Kommunikation der SPÖ, teilnimmt. Der ehemalige "Zackzack"-Chef kontert dem Tweet dabei mit dem Foto von Andreas Bors, der bei der Landtagswahl für die FPÖ kandidiert und 2006 mit dem Zeigen des Hitler-Grußes für Schlagzeilen sorgte. „Wer das wählen will, weil er oder sie unsere Verfassung nicht kennt, dem ist eh nicht zu helfen“, so Walach.