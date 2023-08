Wien: 100 Mio.€ in Wohn-Bonus gepumpt

200.000 Haushalte haben noch keine Anträge auf Wohnbonus ´23 gestellt.

Wien. Der „Wiener Wohnbonus 23“ ist bisher von rund 500.000 Haushalten in der Bundeshauptstadt in Anspruch genommen worden, rund 100 Millionen Euro an Unterstützungsleistungen sind damit bereits ausbezahlt worden. 700.000, also mehr als zwei Drittel aller Wiener Haushalte sind anspruchsberechtigt.

Pro Haushalt wird der Wohnbonus, der bei der Bewältigung der Teuerung unterstützen soll, in Höhe von 200 Euro ausbezahlt, insgesamt stellt die Stadt 140 Millionen Euro dafür zur Verfügung.

Ludwig zufrieden. Die Hilfsmaßnahme sei geschaffen worden, da die Bundesregierung es verabsäumt habe, „nachhaltige Maßnahmen wie etwa eine Mietpreisbremse zu setzen. Wir unterstützen damit all jene, die diese Unterstützung dringend benötigen. Der Wiener Wohnbonus hilft schnell und unkompliziert. “, erklärt Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ). Der Bonus wirke „weit in die Mittelschicht“ und sei „offenbar sehr gut angenommen worden“.

Der Wohnbonus kann über ein Online-Formular beantragt werden, Ansuchen sind noch bis 30. September möglich.