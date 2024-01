Zum 80er: Hier verstößt VdB gegen das Rauchverbot

Der ORF brachte am Donnerstagabend eine große Doku zum 80. Geburtstag des Bundespräsidenten. Mit inzwischen längst vergessenen TV-Bildern eines rauchenden Alexander Van der Bellen.

Alexander Van der Bellen feierte am Donnerstag seinen 80 Geburtstag, oder besser: Er wurde 80. Denn große Feiern gab es nicht. Lediglich eine Jazzband der Gardemusik, die in der Hofburg zu Ehren ihres Oberbefehlshabers ein Ständchen gab. Ansonsten ein ganz normaler Arbeitstag. Erst am Abend wurde daheim angestoßen, dann wollte sich der Bundespräsident vor den Fernseher setzen und die ORF-Doku zu runden Geburtstag anzusehen.

Van der Bellen (links) bei seinem ersten Auftritt im Club2 - die Zigarette durfte schon damals nicht fehlen. © ORF/Menschen&Nächte ×

Und tatsächlich waren interessante Szenen aus dem Leben des späteren Präsidenten zu sehen: Das Flüchtlingskind einer estnischen Kaufmannsfamilie, das - in Wien geboren - Aufnahme im Tiroler Kaunertal fand. Man sah dann den coolen Jugendlichen im Innsbrucker Gymnasium,- dann Studium, Professur, erste nicht eben rauchfreie Auftritte im "Club 2" - und schließlich der Sprung in die Politiker.

Und man sah auch einen gegen Regeln und Gesetze rebellierenden Van der Bellen. So ließ sich VdB als Grünen-Politiker rauchend in der wunderbaren Säulenhalle filmen, obwohl das schon damals verboten war. Er rauchen immer dann, wenn keiner dabei sei und er niemanden schaden könne, so der spätere Präsident schlitzohrig, der ja auch in der Hofburg ein Platzerl zum Rauchen haben soll.