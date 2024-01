Regierungsspitze gratuliert Präsident zum 80er

Heute feiert Bundespräsident Alexander Van der Bellen seinen 80. Geburtstag.

Heute feiert Bundespräsident Alexander Van der Bellen seinen 80. Geburtstag. Am Abend gibt es eine ganz kleine Feier im Kreis der engsten Familie und Bekannten. Tagsüber arbeitete er in der Hofburg in Wien und hat mit seinen Mitarbeitern angestoßen.

Besuch bekam er von Kanzler Karl Nehammer und Vize Werner Kogler, sowie Verteidigungsministerin Klaudia Tanner, die ihm herzlich zum Geburtstag gratulierten.



Auch die Garde hat dem Präsidenten wie jedes Jahr ein schönes Ständchen gespielt.

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) gratuliert Van der Bellen zum Geburtstag.

Ministerin Tanner schenkte VdB einen Honig der familieneigenen Imkerei: „Ich wünsche unserem Bundespräsidenten alles erdenklich Gute zum Geburtstag und noch viele weitere Jahre Freude und Gesundheit.“