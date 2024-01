Van der Bellen wird heute 80: So feiert der Präsident

Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird heute 80 Jahre alt. Anstoßen in Hofburg, kleines Fest am Abend - so feiert VdB.

Eine große Party will unser Staatsoberhaupt aber nicht. Gegenüber oe24 heißt es aus seinem Büro: „Der Bundespräsident feiert seinen Geburtstag traditionell in kleinem Rahmen, da macht er auch bei einem runden Geburtstag keine Ausnahme. Deshalb wird er an diesem Tag wie immer zur Arbeit gehen. Am Abend feiert er dann in kleinem privaten Rahmen, im Büro wird er mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kurz auf den Geburtstag anstoßen.“ Vorgefeiert. VdB hat schon gestern mit Zweitklässlern im Bildungscampus Liselotte Hansen-Schmidt in Wien seinen Geburtstag vor-gefeiert. Die Klasse hat sich in einer Projektarbeit mit dem Amt des Bundespräsident beschäftigt. VdB hat die Schülerinnen und Schüler dann mit einer Torte überrascht.