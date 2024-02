All-Felix: "Dann ist Weg frei, für neue Karriere als Kanzler"

Heute wird ein Urteil im Falschaussage-Prozess gegen Ex-Kanzler Kurz erwartet. Der österreichische Extremsportler Felix Baumgartner meldete sich via Social Media zu Wort und wagt eine Prognose über den Prozess-Ausgang.

Im Strafprozess gegen den ehemaligen Bundeskanzler Sebastian Kurz hat am Freitag im Wiener Straflandesgericht der letzte geplante Verhandlungstag begonnen. Dem einstigen ÖVP-Chef wird vorgeworfen, im parlamentarischen Ibiza-Untersuchungsausschuss seinen Einfluss bei Postenbesetzungen für die Staatsholding ÖBAG heruntergespielt zu haben. Kurz beteuerte bis zuletzt seine Unschuld. Heute soll ein Urteil im Falschaussage-Prozess fallen. In der Zwischenzeit meldete sich der Extremsportler Felix Baumgartner (54) via Social Media zu Wort und wagte eine Prognose über den Prozess-Ausgang.

"Beim heutigen Prozess gegen Sebastian Kurz ist mit einem Freispruch zu rechnen", prognostiziert der 54-jährige Salzburger. Ob Ex-Kanzler Kurz bei einem Freispruch in die Politiker zurückkehren würde? Baumgartner meint: "Dann ist der Weg frei, für eine neue Karriere als Kanzler. Die ÖVP wird ihm wieder alles gewähren und auch steuerbare Frauen, wie Elisabeth Köstinger, sind dann wieder da."

Felix Baumgartner sorgt mit provokanten Postings immer wieder für Aufsehen.