Alma Zadic in freiwilliger Selbst-Isolation

Die Justizministerin arbeitet aus dem Home Office und nimmt keinerlei Termine wahr.

Justizministerin Alma Zadic (Grüne) ist nach einem "potenziell" positiven Corona-Fall in ihrem Umfeld in freiwilliger Selbst-Isolation - dies in Abstimmung mit den Gesundheitsbehörden. Das teilte ihr Büro Montagmittag der APA mit. Zadic wird laufend getestet.

Aktuell arbeitet die Justizministerin aus dem Home Office und nimmt keinerlei Termine wahr. Sie zeige keine Corona-Symptome und sei aktuell bester Gesundheit, berichtet ihr Büro.